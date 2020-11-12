Четверг, 12 Ноября 2020 17:01

АрмИнфо. В первую очередь необходимо восстановить в Армении стабильность и безопасную среду. Об этом 12 ноября в ходе прямого эфира заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что правительство не позволит осуществлению провокаций, финансируемых со стороны бывших властей. В этом контексте глава правительства сообщил, что многие, принимающие участия в организации разбоя и беспорядков, сейчас находятся в заключении, а часть прячется, однако все, по его словам, будут привлечены к ответственности. <Призываю всех соотечественников не поддаваться провокациям, и объединится вокруг правительства, которое полно решимости и берет на себя полную ответственность, чтобы выйти из сложившейся ситуации, и гарантирует, что власть останется в руках народа>, - сказал премьер.

Он подчеркнул, что сегодня Армения пожинает плоды коррупционного режима и режима грабежа, в результате которого на протяжении десятилетий доходы государства шли в карманы, а не на развитие армии.

<Наша страна имеет будущее, и мы должны сделать все возможное, чтобы эти тяжелые испытания стали краеугольным камнем этого будущего. Необходимо вынести уроки из совершенных нами ошибок. Можно ли сейчас говорить о будущем? Да, потому что многие страны, после жестких капитуляций, сегодня входят в список наиболее мощных государств мира. Они сделали это за счет развития образования, науки, промышленности, демократии. Именно это должно стать нашими дальнейшими действиями. И я прошу вас сконцентрироваться на этом, что является нашей службой перед погибшими, раненными и ставшими инвалидами нашими солдатами, которые защищали Родину, и их семьями. И эти семьи должны нас спросить - за что отдали жизнь их дети? Ответ следующий - в первую очередь, чтобы не допустить геноцида армянского народа, защитить его право на жизнь>, - сказал Пашинян.

Он отметил, что преклонение перед защитниками Родины должно быть доказано ежедневной созидательной работой, образованием, которое должно стать основой построения страны. <Слава свободе, слава Армении и Арцаху, и нашим детям, которые будут жить в счастливой и независимой Армении>, - заключил он.