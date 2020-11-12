Четверг, 12 Ноября 2020 16:54

АрмИнфо. Миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет выполняться исключительно российским контингентом и каких-либо двусмысленностей здесь не существует, и турецкие партнеры это прекрасно понимают. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

Он напомнил, что президент Турции поддержал миротворческие действия России, и был согласован совместный мониторинговый центр, который будет действовать на территории Азербайджана, не примыкающий к зоне конфликта и позволит техническими средствами (в том числе беспилотниками) мониторить происходящее в воздухе и на земле, а при необходимости задействовать влияние на стороны для устранения возможных нарушений.

Глава российского МИД еще раз подчеркнул, что работы будут проводиться на территории, отведенной под этот совместный центра, не связанный с какими-либо миротворческими телодвижениями непосредственно в зоне конфликта.

"Я слушал уже множество различных пожеланий, которые все-таки нужно оставить в стороне и заниматься конкретным делом, на основе подписанных договоренностей", - сказал Лавров, добавив, что сегодня звучат множество различных оценок на гране эйфории или истерии, по типу "Россия потеряла Кавказ, следующим будет Крым".

В этой связи Лавров также констатировал, что сегодня и в турецких СМИ пестря заголовки о том, что Анкара мол позволила Москве себя переиграть, что Россия всех победила, меж тем как в Турции рассчитывали капитализировать помощь, оказанную Азербайджана более эффектно. По его словам, такая же волна поднялась и в российской либеральной прессе и в соцсетях. Российский министр добавил, что и в РФ, и в Турции таких политиков хватает.

"В чем только нас не обвиняют. Но, все же, это наверное больше диванная аналитика, на которую нужно меньше обращать внимание. В данном случае хотелось бы вспомнить Армянское радио, которое в свое время отвечало на разные вопросы в Советском союзе. И один из вопросов звучал примерно так: "В чем разница между разными частями человеческого организма и жизнью. Ответ звучал так - жизнь жестче"", - сказал глава МИД РФ, выразив убеждение, что все разговоры о

победителях и проигравших, это игра с нулевым результатом.

Он заверил, что Россия заинтересована в том, чтобы везде в мире, и прежде всего у ее границ, все было спокойно, не было тлеющих конфликтов. Лавров назвал ложью утверждения, что Россия была

заинтересована в затягивании карабахского конфликта. По его заверению, Россия была лидером в том, чтобы продвигать карабахское урегулирование, примером чего является Казанский документ, который бы позволил иметь всё то, что имеется сегодня на земле, но без кровопролития.

"Все предложения по урегулированию были провалены отнюдь не по нашей вине. Поэтому, у нас нет недостатка в добрых намерениях, и не только намерениях, но и конкретных предложениях. Сегодня, ценой жертв с обеих сторон, мы все равно вышли на урегулирование, которое

продвигала Россия. Наверное история ничему не учит, но всё- таки обидно, что результат достигнутые сейчас ценой крови мог быть

достигнут без крови", - сказала министр, при этом еще раз подчеркнув в отсутствии у России заинтересованности в сохранении замороженных конфликтов ни в Карабахе, ни в Приднестровье, и нигде бы то ни было на постсоветском пространстве.

По его словам, те, кто продвигает подобные точки зрения, поступают нечистоплотно, в том числе и по незнанию.