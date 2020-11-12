Четверг, 12 Ноября 2020 16:34

АрмИнфо. У Посольства Франции в Армении собрались женщины из Гадрута, которые покинули свои дома с надеждой, что по завершению военных действий вернутся в родной город.

После новости о подписании соглашения с Азербайджаном и передачи ему территорий, гадрутцы решили просить помощи у представителей демократических стран, мотивируя свою просьбу тем, что в отличии от авторитарного и геноцидального Азербайджана, в демократических странах право на жизнь - является наивысшей ценностью.

В беседе с журналистами, одна из участниц акции отметила, что собравшимся у Дипкорпуса Франции в Армении обещали встречу с Послом, которому они намерены озвучить свои мысли и требования. <Франция - демократическая страна, и мы надеемся, что нам хоть каким-нибудь образом помогут>, - сказала она.

Участники акции подчеркнули, что у них есть право на жизнь, право на защиту своего имущества, созданного на протяжении долгих лет жизни. По словам гадрутцев, бежав из своих домов, многим даже не удалось забрать с собой документы, фотографии, предметы первой необходимости. <Мы гадрутцы. А Гадрут никогда не был в составе Азербайджана. Нарушены наши права. Мы здесь, чтобы донести международному сообществу, что у нас есть право на жизнь, право на защиту своего имущества>, - сказали они.