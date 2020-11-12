Четверг, 12 Ноября 2020 16:33

АрмИнфо. Да, в Москве видят протесты, которые сейчас поднялись в Ереване и то, насколько оппозиция в Армении пытается спекулировать на этой ситуации. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Там, безусловно, есть искренние люди, которым обидно, наверное, что всё вот так завершается на данном этапе. Хотя, подчеркну еще раз, иллюзий по поводу того, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц-полтора назад не должно было быть. И я считаю, что ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые многие году лежат на столе и открывали, я считаю, идеальный путь, для урегулирования этого конфликта без какого-либо кровопролития, без какого-то ущерба для безопасности кого- либо в этом регионе. Прежде всего, конечно, же карабахских армян и других этнических групп проживающих в Карабахе, и стран региона - Армении и Азербайджана", - сказал Лавров.

Вместе с тем он считает, что разблокирование всех коммуникаций - транспортных, экономических должно сыграть положительную роль для возрождения этого региона. В том числе для подъема экономики Армении, которая по словам главы МИД России, страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турции.

Лавров считает, что благодаря достигнутым договоренностям все связи восстанавливаются, и экономика должна вздохнуть спокойно. "Поэтому, если мы будем выполнять договоренности - а пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности - в выигрыше окажутся все. Мы общаемся с нашими армянскими партнерами - вчера президент РФ общался с Пашиняном, я сегодня утром с Зограбом Мнацаканяном. Я убежден, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности, понимает, что подписалось под этими договоренностями исходя из высших интересов своего народа. Убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена, и оно будет выполняться", - сказал Лавров, добавив, что видит в РА много политических сил, которые правильно оценивают ситуацию.

Коснувшись сроков пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе, он еще раз напомнил, что срок определен в 5 лет, и потом может быть продлен по желанию сторон. По убеждению главы российского МИД, это оптимальный срок, который создает горизонт не только для стабилизации ситуации, но и перехода в какое-то созидательное русло.

"А созидать в Карабахе придется немало. Отмечу лишь необходимость рассмотрения всех статусных вопросов, прежде всего, с точки зрения обеспечения прав этно- конфессиональных групп, восстановления культурно-исторического наследия, в том числе храмов и мечетей, многие из которых находятся в плачевном состоянии", - сказал Лавров.

Он также напомнил, что армянская сторона неоднократно ставила вопрос о судьбе христианских храмов в Нахиджеване. По его убеждению, сейчас, когда стороны выходят на мирное урегулирование, вопросам культурного наследия друг друга нужно будет уделить особое внимание. Лавров считает, что это будет одним из важнейших шагов, по восстановлению межнационального согласия и мира.

"Я уверен, что этот пятилетний миротворческий срок позволит заложить очень прочные основы для дальнейшего движения в этом направлении. А что будет по истечению пяти лет? Я бы не стал сейчас забегать вперед. У нас есть полное убеждение в том, что стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев. Мы сделали такую оговорку о возможности прекращения их мандата, но давайте не будем сейчас делать какие-то прогнозы", - сказал глава МИД, призвав поддержать российских миротворцев в выполнении их важного мандата по воцарению мирной жизни на всей территории всего этого образования.