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АрмИнфо. <К сожалению должна констатировать, что наша повестка, связанная с отставкой премьер-министра политическим, правовым путем в парламенте Армении исчерпана> - заявила на пресс-конференции депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян. Она отметила, что парламентская оппозиции уже два дня подряд пытается вынести этот вопрос на заседание Национального Собрания, но парламентское большинство упорно игнорирует заседание совета НС.
"Правящая фракция довольно ясно дала нам понять, что ей плевать на то, что мы потеряли большую часть территории Арцаха, что ей плевать на то, что в Шуши проводят намаз. Никол Пашинян откровенно наплевал и на членов своей команды и даже не сообщил ей, что подписывает подобное соглашение. Сегодня он старается удержать свою власть любой ценой, но ничего у него не получится", - заключила Тоноян.
|Стратегические заложники России
|Левон Тер-Петросян обсудил с Послом РФ в РА пути преодоления внутриполитического кризиса в Армении
|Никол Пашинян провел встречу с депутатами фракции <Мой шаг>
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|Пашинян: Международное признание Арцаха является нашим исключительным приоритетом
|Микаел Минасян поделился с общественностью <секретами> Никола Пашиняна
|Президент Армении и члены фракции "Мой шаг" обменялись мнениями о трехстороннем заявлении по урегулированию карабахского конфликта
|Армен Рустамян: Вместо того, чтобы бороться с врагом, власть борется с политическими оппонентами
|Наира Зограбян сообщила, что Генпрокурор намерен лишить ряд депутатов от ППА депутатской неприкосновенности
|Общественные организации: Некоторые политические силы используют психологическое состояние общества для захвата власти
|Минобороны РА: Ведутся активные работы по созданию механизмов обмена пленными и телами погибших
|Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
|Премьер: Сегодняшние тяжелые испытания должны стать краеугольным камнем для ковки нашего будущего
|Лавров назвал ложью утверждения о заинтересованности России в затягивании карабахского конфликта
|Гадрутцы требуют защиты у демократического международного сообщества
|Лавров не видит признаков попыток срыва договоренностей между Ереваном и Баку по Карабаху
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|Лавров: Турция не добавляется к тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ
|Лавров рассказал когда будет определен статус Нагорного Карабаха
|Ивета Тоноян: Власти готовят провокацию в ходе сегодняшнего митинга оппозиции
|Лавров: Желание сторонами быстрой развязки ситуации вокруг Карабаха в последнее время висело в воздухе
|Лавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будет
|АРФД: Сегодня в Шуши звучит намаз, это одна из самых черных страниц нашей истории
|Кремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку
|Защитник прав человека Армении продолжает поддерживать гуманитарный процесс по обмену пленными и телами
|Эксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо
|Лилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелей
|Партия <Рамкавар Азатакан> требует вовлечения Франции и США в разрешение сложившейся военно-политической ситуации в Армении и Арцахе
|ССС: В Армении задержано 10 оппозиционных политических деятелей
|Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
|Айк Марутян: Отряды "Ереван" и "Красные береты - 5165" продолжают занимать вверенные им боевые позиции в Арцахе
|В Армении выявлен 2132 новый случай заражения коронавирусом
|Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, главу партии "Родина" Артура Ванецяна
|Эксперты ООН выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне карабахского конфликта
|Минобороны: Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация
|Борис Навасардян "Моему шагу": В этот судьбоносный момент неприемлемо оставлять государство без управления
|Правящая в Армении фракция "Мой шаг" не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в стране
|АНК: Нынешнее правительство еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении
|Глава МИД Канады: Мы приняли к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
|Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ: Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении
|В России и Армении протестируют систему проверки на COVID для ЕАЭС
|Российская делегация посетит Турцию для обсуждения вопроса о создании совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении провел консультации с представителями силовых ведомств
|Депутат: В парламент Армении не явился ни один депутат от правящей фракции <Мой шаг>
|Арцвик Минасян призвал митингующих разойтись по домам, а завтра собраться снова
|Президент Арцаха Араик Арутюнян призвал всех арцахцев вернуться на Родину
|Митингующие граждане заявил, что у премьер-министра Армении есть время до полуночи, чтобы добровольно подать в отставку
|По требованию оппозиционных парламентских фракций в 20:00 состоится внеочередное заседание парламента
|Пресс-секретарь МО опровергла слухи об отставке Григория Хачатурова
|Метаксе Акопян: Я просидела в Степанакерте 44 дня, ожидая, что вы одумаетесь, и не продадите нас и нашу Родину
|Фракция <Просвещенная Армения> начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян приглашает депутатов в Национальное Собрание, чтобы вместе обсудить проблему, депутаты от ППА уже в парламенте
|Арам Габриелянов: «Это правда, тяжелая, позорная для нас, но правда»
|Из задержанных 129 активистов, полиция уже освободила 41 гражданина
|Вызов Сержа Саргсяна в СНБ Армении отложен на неопределенный срок
|Омбудсмен Армении посещает полицию и СНБ в связи с задержанием демонстрантов
|Сергей Лавров проинформировал французского коллегу о посреднических усилиях РФ в целях полного прекращения огня
|Виталий Баласанян: Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за нехватки которых якобы пал город
|Читать больше
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