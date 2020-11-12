Четверг, 12 Ноября 2020 16:28

АрмИнфо. <К сожалению должна констатировать, что наша повестка, связанная с отставкой премьер-министра политическим, правовым путем в парламенте Армении исчерпана> - заявила на пресс-конференции депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян. Она отметила, что парламентская оппозиции уже два дня подряд пытается вынести этот вопрос на заседание Национального Собрания, но парламентское большинство упорно игнорирует заседание совета НС.

"Правящая фракция довольно ясно дала нам понять, что ей плевать на то, что мы потеряли большую часть территории Арцаха, что ей плевать на то, что в Шуши проводят намаз. Никол Пашинян откровенно наплевал и на членов своей команды и даже не сообщил ей, что подписывает подобное соглашение. Сегодня он старается удержать свою власть любой ценой, но ничего у него не получится", - заключила Тоноян.