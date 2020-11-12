Четверг, 12 Ноября 2020 15:42

АрмИнфо. Турция не добавляется к тройке сопредседателей Минской группы ОБСЕ, занимающаяся урегулированием нагорно- карабахского конфликта. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

По его словам, Минская группа продолжает фигурировать. "Минская группа это около десяти стран, куда входит также и Турция, и она занимается Нагорным Карабахом. Она периодически заслушивает доклады сопредседателей, и каждый член МГ имеет право высказывать свое мнение, вносить свои предложения. Сопредседатели, как им и положено, должны принимать позицию членов той самой группы, которая наделила посредников соответствующими полномочиями", - сказал глава российской дипломатии.

Вместе с тем он подчеркнул, что нет никаких планов расширять формат тройки сопредседателей МГ ОБСЕ - России, США и Франции. "Как я уже сказал, мы находимся в постоянном контакте. Вчера я разговаривал со своим французским коллегой. Мои сотрудники в контакте с американскими представителями, которые обеспечивает работу сопредседательства по Нагорному Карабаху. На следующей неделе мы ждем французского и американского сопредседателей в Москве, где будем подробно их информировать как мы развертываем миротворческие силы. И наверное будем советоваться по поводу того, как нам наладить мирную жизнь с учетом прав всех этно- конфессиональных общин в Нагорном Карабахе и вокруг него", - резюмировал Лавров.