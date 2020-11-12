Четверг, 12 Ноября 2020 14:57

АрмИнфо.Мы располагаем достоверной информацией о готовящейся властями провокации в ходе сегодняшнего митинга оппозиции. Об этом на пресс-конференции сообщила депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян.

Депутат заметила, что сегодня ночью в офисе партии "Гражднаский договор" сотрудникам органов безопасности, олигархам, сторнонникам фракции "Мой шаг" и партии "Гражднаский договор" раздавали оружие и военную форму.

"Данные лица должны будут осуществить провокации в ходе сегодняшнего митинга оппозиции. Я хочу обратиться к тем граждане, которые получили оружие, пожалуйста, не совершайте провокации, не обращайте оружие против своих соотечественников. Если это произойдет, то гнев народа будет необратим, это очень опасно", - подчеркнула Тоноян.

При этом она еще раз призвала политикам, верящим в Пашиняна мирно и без потрясений уйти в отставку.

Также Тоноян подчеркнула, что ранее премьер-министр Армении отказывался ото всех предложений, касающихся размещения миротворцев, затем, поставил всех перед фактом, о подписании трехстороннего соглашения. Она заметила, что власти не намерены ничего объяснять не хотят разговривать с народом.

"Хочу сообщить, что еще 29 сентября российская сторона предлагала обсудить вопрос о размещении миротворцев в Арцахе. Во всяком случае, некоторые армянские депутаты, в числе которых член ППА Микаел Мелкумян, отмечал, что подобные предложения были. Однако, руководство Армении не пожелало идти на подобный шаг. Раз уж так, то пускай власть разяснит, что нам делать теперь", -заметила Тоноян.

По словам депутата, сегодня необходимо как можно скорее восстановить полноценные отношения со стратегическим партнером - Россией.