Четверг, 12 Ноября 2020 14:32

АрмИнфо. Нынешняя стадия нагорно-карабахского конфликта началась после того, как в течение достаточно продолжительного периода времени накапливались предельно эмоциональные, агрессивные, конфронтационные заявления. Об этом 12 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

По его словам, Россия предпочла бы, чтобы весь конфликт был урегулирован давным- давно на основе тех принципов, которые были согласованы по предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и о которых не раз в последнее время говорил президент Азербайджана, подчеркивая готовность выполнять то, что предложено посредниками.

Лавров выразил убеждение, что если бы пошли по тому пути, то результат, наверное, был бы практически таким же в том, что касается освобождения пяти, а затем и еще двух районов. "Но, во-первых это было бы сделано бескровно, и во-вторых это было бы сделано в увязке с окончательным политическим урегулированием. На данный момент, учитывая, что эти мирные предложения, политико-дипломатические шаги, которые предлагались и на каком-то этапе всеми без исключения разделялись, были в последний непродолжительный период подвергнуты сомнению. Было сказано, что это не будет обеспечивать надежную безопасность если пойти по пути возвращения указанных районов и с обеих сторон стали накапливаться жесткие, агрессивные высказывания",

- сказал российский министр, добавив, что атмосфера накалялась, были инциденты на границе Армении и Азербайджана, которые удалось быстро приглушить.

Однако, продолжил Лавров, желание быстрой развязки ситуации висело в воздухе и те усилия которые были предприняты сначала со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, потом уже договоренности достигнутые на уровне министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении, а затем подтвержденные французскими и американскими партнерами - ничего из этого не сыграло и не сработало на реальное прекращение кровопролития из-за отсутствия согласованного механизма контроля прекращения огня.

В этой связи российский министр выразил убеждение, что принципиально новое качество этим договоренностям было придано в ходе переговоров президентов России, Азербайджана и премьер-министра РА, которые последнюю неделею по несколько раз в сутки переговаривались и согласовывали миротворческую операцию.

"И она была согласована. Ее состав определен российской федерацией по просьбе Баку и Еревана. Миссия уже развертывается в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения, одновременно обеспечивая Лачинский коридор для связи между Карабахом и Арменией", - подытожил Лавров.