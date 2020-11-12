Четверг, 12 Ноября 2020 14:23

АрмИнфо.Турецкие миротворческие миссии не будет направляться на территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые будут определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху и которая будет дополнительно согласована для учреждения совместного мониторингового центра", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что центр будет работать в исключительно дистанционном режиме, об этом вчера главами оборонных ведомств России и Турции был подписан соответствующий меморандум. По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены расположенным в Азербайджане российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Говоря о заявлениях звучащих из Турции по части того, что российские и турецкие миротворцы будут работать на равных условиях, Лавров сказал, что знаком с ними. "Речь идет исключительно о том центре, который будет стационарно, без каких либо выездных миссий размещен на территории Азербайджана. В этом центре действительно, российские и турецкие наблюдатели будут работать на одинаковых началах. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров которых вы упомянули (Азербайджана, Армении и России о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе- ред.)", - сказал он.

При этом Лавров добавил, что сегодня много желающих искаженно представить достигнутые договоренности, которые вызывают изумлений - но руководствоваться над тем, что на бумаге.