Четверг, 12 Ноября 2020 14:11

АрмИнфо. Власти, совершившие предательство в отношении Арцаха, приняли решение применить силу и заставить представителей оппозиции замолчать. Об этом на пресс-конференции сообщила член АРФД Лилит Галстян, при этом заверив, что заставить оппозицию замолчать не получится.

"С нами граждане Армении и диаспора. Мы не хотим мириться с тем, что произошло. Нам дороги жизни наших павших солдат, нам дорога судьба нашей Родины. И мы уверены, что такую же позицию разделяет большинство наших соотечественников ", - заметила член АРФД.

Она также выразила убеждение, что капитулировавшее правительство должно взять на себя ответственность и ответить на вопросы, в том числе и как произошло, что в результате политики, проводимой

руководством страны Армения оказалась в такой унизительной ситуации.

"В Шуши происходит настоящая трагдия, там звучит намаз. Мне сложно вспомнить настолько же трагичную страницу в нашей истории после Геноцида. Это лишение Родины. Лишение родины - это составная часть геноцида. Если бы вы были уверены в своих действиях, вы бы сейчас не прятались в бункерах. У вас нет мужества и достоинства, чтобы выйти и рассказать людям, как были проданы наши мечты, будущее нашей страны. Вы не запугаете нас политическим давлением. Мы продолжим нашу борьбу ", - подчеркнула член АРФД.