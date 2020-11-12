Четверг, 12 Ноября 2020 13:36

АрмИнфо. Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос не обсуждался. Об этом заявил журналистам в четверг пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, готова ли Россия согласиться на присутствие турецких миротворцев в регионе, представитель Кремля заявил, что "эта тема не обсуждалась".

"Это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой. На это должны дать согласие Армения и Азербайджан", - сказал Песков, добавив, что "таких договоренностей не было", передает ТАСС.

Ранее стало известно, что министр национальной обороны Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу подписали Меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Кроме того, сообщается, что российская делегация посетит Турцию 13 ноября, чтобы обсудить вопрос создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе.