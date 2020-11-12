Четверг, 12 Ноября 2020 13:13

АрмИнфо.Защитник прав человека продолжает участвовать в гуманитарном процессе по обмену армянскими пленными и телами, в следствие вооруженной агрессии Азербайджана, инициированной 27 сентября 2020 года.

Как сообщает офис Омбудсмена Армении, защитник находится в постоянном контакте с Министерством обороны РА, Международным комитетом Красного Креста, а также с членами семей пленных и их адвокатами.

"С самого начала вопросы защиты прав наших соотечественников находились в центре внимания аппарата Защитника прав человека, и были приняты все меры в рамках максимальных возможностей правового статуса Омбудсмена", говорится в сообщении офиса Омбудсмена РА.