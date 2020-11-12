Четверг, 12 Ноября 2020 12:37

АрмИнфо.Незадолго до нашей пресс-конференции сотрудники СНБ Армении из офиса АРФ <Дашнакцутюн> подвергли приводу члена партии Арцвика Минасяна. Об этом на пресс-конференции сообщила член АРФД Лилит Галстян.

Она отметила, что также были задержаны представителей партии <Родина> Арсен Бабаян, и глава Совета партии <Национальная повестка> Ара Акопян.

Отметим, что вчера состоялся митинг, с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня, за несколько минут до начала пресс-конференции протестующие вновь собрались на акцию протеста.

<Сегодня мы собирались представить свои дальнейшие шаги в связи с требованием отставки Пашиняна. Однако, сотрудники СНБ, прямо из нашего офиса подвергли приводу нескольких оппозиционных деятелей. Число политических заключенных в Армении увеличивается. Еще со вчерашнего дня сотрудники полиции стали задерживать участников нашего митинга. Власть начала охоту на тех, кто пытается выразить сове альтернативное мнение>,- подчеркнула Галстян.

Отметим, что вчера были задержаны глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян, член РПА Давид Амбарцумян, бывший вице-спикер Национального Собрания Ара Саакян, Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян. Также были задержаны представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, глава партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, глава партии "Единая Армения" Артур Газинян.