Четверг, 12 Ноября 2020 12:32

АрмИнфо. Необходимо очень быстро и трезво проанализировать сложившуюся сложную военно-политическую ситуацию в Армении и Арцахе и по дипломатическим каналам потребовать немедленного вовлечения в данный процесс также двух других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Франции и США. Об этом говорится в официальном заявлении партии <Рамкавар Азатакан>.

Свое требование партия обусловила тем, что данным соглашением, которое было подписано в трёхстороннем порядке, Россия проигнорировала интересы армян Арцаха, руководствуясь определенными собственными интересами, тем самым злоупотребив возложенной на себя посреднической миссией.

<Посредством подобной борьбы можно будет восстановить потерянное и уберечь наш героический народ от пораженческого комплекса. Только подобным образом мы сможем обеспечить дальнейший прогресс и развитие нашего отважного народа>, - говорится в заявлении.

В связи с тем, что сегодня в ходе многолюдных митингов даются политические оценки поведению действующих властей и выдвигаются требования об отставке премьер-министра и его правительства, партия "Рамкавар Азатакан" призывает общественность избегать серьезных политических потрясений и воздерживаться от антиконституционных действий и решений, принимаемых под влиянием эмоций.

Напомним, что мелкобуржуазная партия "Рамкавар Азатакан" - одна из традиционных классических армянских партий, которая была создана в 1885 году, ставившая программу освобождения Западной Армении от османского деспотизма. Партия ныне охватывает многие армянские общины в десятках стран мира.