Четверг, 12 Ноября 2020 12:27

АрмИнфо. Специальная следственная служба Армении заявляет, что по факту незаконного проведения и организации митингов было задержано 10 человек.

Согласно источнику, были задержаны глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян, пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян, член РПА Давид Амбарцумян, бывший вице-спикер Национального Собрания Ара Саакян. Они задержаны по 225.1 УК РА, то есть за организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, применением оружия, либо оказания сопротивление представителям власти. По этой же статье обвиняются также Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

В свою очередь, были также задержаны представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, глава партии "Национальная безопасность" Гарник Исагулян, глава партии "Единая Армения" Артур Газинян. Им предъявлено обвинение по 307.1 статье УК РА, то есть нарушение правил обращения с документами или компьютерной информацией, содержащими государственную тайну. Предварительное следствие продолжается.