Четверг, 12 Ноября 2020 12:11

АрмИнфо.Мы находимся на северо-восточной границе Арцаха. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал мэр Еревана Айк Марутян.

Марутян, в частности, отметил: "Отряд Ереван" и отряд "Красные береты-5165" продолжают занимать вверенные им боевые позиции в Арцахе".