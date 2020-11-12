Четверг, 12 Ноября 2020 12:01

АрмИнфо.Эксперты ООН по правам человека приняли к сведению достигнутое 9 ноября соглашение о прекращении боевых действий в нагорно-карабахском конфликте и выразили надежду, что это приведет к установлению прочного мира в регионе. Об этом говорится в экспертов, входящих в Рабочую группу ООН по вопросу использования наемников как средства нарушения права человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение, опубликованном на сайте ohchr.

При этом, эксперты ООН выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне конфликта и вокруг него до заключения соглашения, и выразили тревогу по поводу разрушительных последствий для гражданского населения при незначительных перспективах привлечения их к ответственности.

Также отмечается, что в период боевых действий были широко распространены сообщения о том, что правительство Азербайджана при

помощи Турции использовало сирийских боевиков для поддержки своих военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе на линии фронта.

"Судя по всему, боевики руководствовались в первую очередь личной выгодой, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Сирийской Арабской Республике", -считают эксперты ООН. Сообщается, что в случае смерти их родственникам обещали денежную компенсацию и турецкое гражданство.

Отмечается, что вербовка и переброска наемников в зону конфликта Турцией противоречит всем международным конвенциям. "Предполагаемая роль Турции вызывает еще большее беспокойство, учитывая аналогичные утверждения, рассмотренные ранее в этом году Рабочей группой в связи с ее ролью в вербовке, развертывании и финансировании таких боевиков для участия в конфликте в Ливии", - отмечается в сообщении экспертной группы.

Эксперты также выразили обеспокоенность неоднократными сообщениями о преднамеренных и неизбирательных нападениях на населенные пункты в зоне нагорно- карабахского конфликта и вокруг нее и за ее пределами, что привело к росту числа жертв среди гражданского населения, в том числе детей, а также нанесению значительного ущерба гражданскому имуществу и инфраструктуре, включая школы и больницы.

"Мы настоятельно призываем стороны и поддерживающие их государства немедленно вывести всех наемников и имеющих к ним отношение действующих лиц, а также не прибегать к дальнейшему рекрутированию, финансированию и размещению", - отметили эксперты ООН.