Четверг, 12 Ноября 2020 12:00

АрмИнфо. Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Минобороны Армении обратилось в Службу национальной безопасности для выявления источника этой лжи и тех, кто ее распространял. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС РФ защищают воздушные границы Армении и Арцаха. Они являются закрытой для полётов зоной, за исключение военной и объявленной гражданской авиации", - отметила Степанян.