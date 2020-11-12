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АрмИнфо. Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"Минобороны Армении обратилось в Службу национальной безопасности для выявления источника этой лжи и тех, кто ее распространял. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС РФ защищают воздушные границы Армении и Арцаха. Они являются закрытой для полётов зоной, за исключение военной и объявленной гражданской авиации", - отметила Степанян.
|Лавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будет
|АРФД: Сегодня в Шуши звучит намаз, это одна из самых черных страниц нашей истории
|Кремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку
|Защитник прав человека Армении продолжает поддерживать гуманитарный процесс по обмену пленными и телами
|Эксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо
|Лилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелей
|Партия <Рамкавар Азатакан> требует вовлечения Франции и США в разрешение сложившейся военно-политической ситуации в Армении и Арцахе
|ССС: В Армении задержано 10 оппозиционных политических деятелей
|Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
|Айк Марутян: Отряды "Ереван" и "Красные береты - 5165" продолжают занимать вверенные им боевые позиции в Арцахе
|В Армении выявлен 2132 новый случай заражения коронавирусом
|Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, главу партии "Родина" Артура Ванецяна
|Эксперты ООН выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне карабахского конфликта
|Минобороны: Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация
|Борис Навасардян "Моему шагу": В этот судьбоносный момент неприемлемо оставлять государство без управления
|Правящая в Армении фракция "Мой шаг" не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в стране
|АНК: Нынешнее правительство еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении
|Глава МИД Канады: Мы приняли к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
|Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ: Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении
|В России и Армении протестируют систему проверки на COVID для ЕАЭС
|Российская делегация посетит Турцию для обсуждения вопроса о создании совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении провел консультации с представителями силовых ведомств
|Депутат: В парламент Армении не явился ни один депутат от правящей фракции <Мой шаг>
|Арцвик Минасян призвал митингующих разойтись по домам, а завтра собраться снова
|Президент Арцаха Араик Арутюнян призвал всех арцахцев вернуться на Родину
|Митингующие граждане заявил, что у премьер-министра Армении есть время до полуночи, чтобы добровольно подать в отставку
|По требованию оппозиционных парламентских фракций в 20:00 состоится внеочередное заседание парламента
|Пресс-секретарь МО опровергла слухи об отставке Григория Хачатурова
|Метаксе Акопян: Я просидела в Степанакерте 44 дня, ожидая, что вы одумаетесь, и не продадите нас и нашу Родину
|Фракция <Просвещенная Армения> начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян приглашает депутатов в Национальное Собрание, чтобы вместе обсудить проблему, депутаты от ППА уже в парламенте
|Арам Габриелянов: «Это правда, тяжелая, позорная для нас, но правда»
|Из задержанных 129 активистов, полиция уже освободила 41 гражданина
|Вызов Сержа Саргсяна в СНБ Армении отложен на неопределенный срок
|Омбудсмен Армении посещает полицию и СНБ в связи с задержанием демонстрантов
|Сергей Лавров проинформировал французского коллегу о посреднических усилиях РФ в целях полного прекращения огня
|Виталий Баласанян: Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за нехватки которых якобы пал город
|Участники митинга шествием двинулись к зданию правительства, они требуют провести экстренное заседание парламента (video)
|Еще пять Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
|Рябков: РФ готова предоставить США информацию по заявлению о прекращении огня в Карабахе
|Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
|Турция и РФ подписали протокол по совместному центру контроля прекращения огня в Карабахе
|Шойгу вновь обсудил с турецким коллегой урегулирование нагорнокарабахского конфликта
|Министр обороны Армении принял командующего российским миротворческим контингентом
|Серж Танкян: Соглашение, которое было подписано, навязано нам из-за численности наших врагов и бездействия наших союзников
|Ара Абрамян Пашиняну: Хватит позорить имя армянского воина и перекладывать свою вину на других
|Сержа Саргсяна вызвали в СНБ Армении
|Миакел Мелкумян сообщил, что четыре партии в Арцахе присоединились к требованию армянской оппозиции об отставке Пашиняна
|Кремль: Функции российского миротворческого контингента в Карабахе еще будут уточняться в дальнейшем
|Прогноз: Будущее Арцаха зависит от геополитической ситуации
|Эдмон Марукян: Ни одна парламентская или внепарламентская сила не предлагала созвать заседание парламента по отмене позорного договора
|Ян Келли раскритиковал Зурабишвили за позицию по договоренностям вокруг Нагорного Карабаха
|Генштаб РФ: Бои остановлены, подразделения ВС Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах
|Полиция Армении подвергает приводу оппозиционных политических деятелей
|Оник Гаспарян: Премьер-министр Армении принял такое решение по моему предложению
|Вице-премьер: Если надо, нынешние власти пойдут на новые выборы, но любые попытки государственного переворота недопустимы
|АРМЕНАЛ - призер корпоративного конкурса РУСАЛа
|Союз армян Украины продолжит оказывать помощь гражданам, пострадавшим в результате военных действий в Арцахе
|Читать больше
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