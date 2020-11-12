Четверг, 12 Ноября 2020 11:12

АрмИнфо. В этот судьбоносный момент неприемлемо оставлять государство без управления. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Председатель Ереванского Пресс-клуба Борис Навасардян.

"Уважаемые депутаты "Мой шаг", мы поняли, что вы настолько преданы своему лидеру, что избегали перечить ему, даже когда принимались неверные решения очевидные и для вас, а важные программы и инициативы проваливались.

Но сейчас ситуация иная, и, по крайней мере, последнюю неделю премьер-министр явно не выполняет или не в полной мере выполняет свои обязанности. Это недопустимо в этот судьбоносный момент. Либо заставьте его вернуться к своим обязанностям и прямо сейчас представить общественности неотложные шаги правительства в соответствии с ситуацией, либо, как должностные лица, наделенные первостепенным мандатом, возьмите на себя эту миссию, либо, если вы не готовы и к этому, передайте штурвал тем, кто готов. Государство ни на одну секунду не должно оставаться в таком неконтролируемом состоянии", - отметил Навасардян.