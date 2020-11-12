Четверг, 12 Ноября 2020 11:06

АрмИнфо.Текущий анализ боевых действий показывает, что армянский народ сплоченно сражался не только против Азербайджана, но и против одной из крупнейших в мире вооруженных сил, сверхсовременного оружия, армии с неограниченными человеческими ресурсами, наемных террористов и спецназа, завербованных из разных стран.

Об этом говорится в заявлении правящей в Армении фракции "Мой шаг", размещенного на странице фракции в Facebook.

"Преклоняясь перед памятью солдат, добровольцев и людей, участвовавших в Арцахской войне, разделяя горе семей, друзей и родственников погибших, учитывая внутриполитические события в Армении, последовавшие за прекращением войны в Арцахе, фракция "Мой шаг" Национального Собрания Армении заявляет, что в ходе 45-дневной войны на всей линии фронта были случаи большого героизма, благодаря чему удалось предотвратить развязанное геноцидное преступление врага против армян", - говорится в заявлении. Весь общеармянский потенциал принял участие в поддержке тыла армии в боевых действиях.

"Констатируем, что военные действия происходили параллельно с основными геополитическими событиями из-за вызовов безопасности, которые привели к провалу всех международных усилий по установлению прекращения огня, включая неоднократные попытки трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В сложившейся исторической и политической ситуации принятие заявленных условий было единственным способом избежать полной потери Арцаха и тысяч человеческих жертв. Фракция <Мой шаг> уверена, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. При этом фракция не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в Армении и создание опасности для фронта войны и жизни людей. В то же время, прежде чем обсуждать легитимность известного заявления о прекращении карабахской войны, мы предлагаем, чтобы оппозиция очень четко заявила всем армянам и всему миру, что 1) они выступают за отмену российского посредничества, 2) за вывод российских миротворцев с линии соприкосновения 3) за продолжение войны. После этого заявления оппозиционные силы должны также представить предлагаемую дорожную карту для победы в возобновленной войне", - говорится в заявлении.

Отметим, что со вчерашнего дня в Ереване проходят акции протеста против подписанного совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России. Участники акции требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Парламентская оппозиция инициировала накануне вечером проведение внеочередного заседания Национального Собрания, однако по причине отсутствия голосов правящей фракции и, как результата, отсутствия кворума, заседание не состоялось.