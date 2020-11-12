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АрмИнфо. Нынешнее правительство РА еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении, совершив непростительное преступление против всего армянского народа. Об этом говорится в заявлении Армянского национального конгресса (АНК).
Как отмечает АНК, заявление фракции "Мой шаг" Национального Собрания РА показывает, что власть категорически отвергает конституционный путь выхода из внутриполитического кризиса в Армении.
Более того, считают в АНК, по сути, власть заняла позицию, направленную на углубление противостояния. "Это не что иное, как грубое нарушение его собственных принципов, демократии и парламентаризма", - говорится в заявлении Армянского национального конгресса.
Напомним, что правящая фракция выступила с заявлением, в котором заявила о своем отказа участвовать в каких-либо обсуждениях, которые могут быть направлены на нарушение стабильности в стране.
Отметим, что в Ереване проходят акции протеста против подписанного совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России. Участники акции требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Парламентская оппозиция инициировала накануне вечером проведение внеочередного заседания Национального Собрания, однако по причине отсутствия голосов правящей фракции и, как результат, отсутствия кворума, заседание не состоялось.
|РПА: Нас лишили родины в обмен на очень сомнительный мир
|Лавров рассказал когда будет определен статус Нагорного Карабаха
|Ивета Тоноян: Власти готовят провокацию в ходе сегодняшнего митинга оппозиции
|Лавров: Желание сторонами быстрой развязки ситуации вокруг Карабаха в последнее время висело в воздухе
|Лавров: Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направляться не будет
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|Кремль заверяет: Участие турецких миротворцев в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку
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|Эксперт: Признавая подпись Никола Пашиняна под капитуляцией 2020 года, мы лишаем будущие поколения возможности сохранить хотя бы лицо
|Лилит Галстян сообщила, что сотрудники СНБ Армении подвергли приводу члена АРФД Арцвика Минасяна и еще нескольких оппозиционных деятелей
|Партия <Рамкавар Азатакан> требует вовлечения Франции и США в разрешение сложившейся военно-политической ситуации в Армении и Арцахе
|ССС: В Армении задержано 10 оппозиционных политических деятелей
|Президент и премьер Армении обсудили ситуацию в стране
|Айк Марутян: Отряды "Ереван" и "Красные береты - 5165" продолжают занимать вверенные им боевые позиции в Арцахе
|В Армении выявлен 2132 новый случай заражения коронавирусом
|Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего директора СНБ, главу партии "Родина" Артура Ванецяна
|Эксперты ООН выразили обеспокоенность использованием наемников в зоне карабахского конфликта
|Минобороны: Сообщения о появлении в небе над Арменией турецких байрактаров дезинформация
|Борис Навасардян "Моему шагу": В этот судьбоносный момент неприемлемо оставлять государство без управления
|Правящая в Армении фракция "Мой шаг" не собирается принимать участие ни в каких заседаниях, направленных на нарушение стабильности в стране
|АНК: Нынешнее правительство еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении
|Глава МИД Канады: Мы приняли к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
|Бывший сопредседатель МГ ОБСЕ: Это ошибка, когда пресса характеризует сделку как победу для Азербайджана и поражение для Армении
|В России и Армении протестируют систему проверки на COVID для ЕАЭС
|Российская делегация посетит Турцию для обсуждения вопроса о создании совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен Армении провел консультации с представителями силовых ведомств
|Депутат: В парламент Армении не явился ни один депутат от правящей фракции <Мой шаг>
|Арцвик Минасян призвал митингующих разойтись по домам, а завтра собраться снова
|Президент Арцаха Араик Арутюнян призвал всех арцахцев вернуться на Родину
|Митингующие граждане заявил, что у премьер-министра Армении есть время до полуночи, чтобы добровольно подать в отставку
|По требованию оппозиционных парламентских фракций в 20:00 состоится внеочередное заседание парламента
|Пресс-секретарь МО опровергла слухи об отставке Григория Хачатурова
|Метаксе Акопян: Я просидела в Степанакерте 44 дня, ожидая, что вы одумаетесь, и не продадите нас и нашу Родину
|Фракция <Просвещенная Армения> начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эдмон Марукян приглашает депутатов в Национальное Собрание, чтобы вместе обсудить проблему, депутаты от ППА уже в парламенте
|Арам Габриелянов: «Это правда, тяжелая, позорная для нас, но правда»
|Из задержанных 129 активистов, полиция уже освободила 41 гражданина
|Вызов Сержа Саргсяна в СНБ Армении отложен на неопределенный срок
|Омбудсмен Армении посещает полицию и СНБ в связи с задержанием демонстрантов
|Сергей Лавров проинформировал французского коллегу о посреднических усилиях РФ в целях полного прекращения огня
|Виталий Баласанян: Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за нехватки которых якобы пал город
|Участники митинга шествием двинулись к зданию правительства, они требуют провести экстренное заседание парламента (video)
|Еще пять Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
|Рябков: РФ готова предоставить США информацию по заявлению о прекращении огня в Карабахе
|Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
|Турция и РФ подписали протокол по совместному центру контроля прекращения огня в Карабахе
|Шойгу вновь обсудил с турецким коллегой урегулирование нагорнокарабахского конфликта
|Министр обороны Армении принял командующего российским миротворческим контингентом
|Серж Танкян: Соглашение, которое было подписано, навязано нам из-за численности наших врагов и бездействия наших союзников
|Ара Абрамян Пашиняну: Хватит позорить имя армянского воина и перекладывать свою вину на других
|Сержа Саргсяна вызвали в СНБ Армении
|Миакел Мелкумян сообщил, что четыре партии в Арцахе присоединились к требованию армянской оппозиции об отставке Пашиняна
|Кремль: Функции российского миротворческого контингента в Карабахе еще будут уточняться в дальнейшем
|Прогноз: Будущее Арцаха зависит от геополитической ситуации
|Эдмон Марукян: Ни одна парламентская или внепарламентская сила не предлагала созвать заседание парламента по отмене позорного договора
|Ян Келли раскритиковал Зурабишвили за позицию по договоренностям вокруг Нагорного Карабаха
|Генштаб РФ: Бои остановлены, подразделения ВС Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах
|Полиция Армении подвергает приводу оппозиционных политических деятелей
|Читать больше
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