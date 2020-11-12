Четверг, 12 Ноября 2020 11:05

АрмИнфо. Нынешнее правительство РА еще не осознало, какую страшную беду оно принесло голову Арцаха и Армении, совершив непростительное преступление против всего армянского народа. Об этом говорится в заявлении Армянского национального конгресса (АНК).

Как отмечает АНК, заявление фракции "Мой шаг" Национального Собрания РА показывает, что власть категорически отвергает конституционный путь выхода из внутриполитического кризиса в Армении.

Более того, считают в АНК, по сути, власть заняла позицию, направленную на углубление противостояния. "Это не что иное, как грубое нарушение его собственных принципов, демократии и парламентаризма", - говорится в заявлении Армянского национального конгресса.

Напомним, что правящая фракция выступила с заявлением, в котором заявила о своем отказа участвовать в каких-либо обсуждениях, которые могут быть направлены на нарушение стабильности в стране.

Отметим, что в Ереване проходят акции протеста против подписанного совместного заявления глав Армении, Азербайджана и России. Участники акции требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна. Парламентская оппозиция инициировала накануне вечером проведение внеочередного заседания Национального Собрания, однако по причине отсутствия голосов правящей фракции и, как результат, отсутствия кворума, заседание не состоялось.