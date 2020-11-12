Четверг, 12 Ноября 2020 11:04

АрмИнфо.Канада приняла к сведению установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и работает с международными партнерами над изучением условий и последствий этого последнего события. Об этом говорится в заявлении главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампани по текущей ситуации в Нагорном Карабахе.

"Мы ожидаем, что обязательства, взятые на себя Азербайджаном, будут строго соблюдаться, а боевые действия будут окончательно безотлагательно прекращены. Как мы упоминали ранее, Турция должна оставаться вне конфликта.

Я регулярно контактировал с министром иностранных дел Армении, чтобы узнать, как Канада может продолжать поддерживать армянский народ в это самое трудное время, и с кем мы разделяем связи и ценности между сильными людьми.

Все стороны должны вести переговоры для достижения постоянного и мирного урегулирования, помимо объявленного ранее прекращения огня, и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении Шампани.