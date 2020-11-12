Четверг, 12 Ноября 2020 11:03

АрмИнфо. В миротворческой операции в Нагорном Карабахе задействуют вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России, рассказали РИА "Новости" в Минобороны РФ.

Восемь машин уже прибыли на аэродром в Ереване. "Вертолеты будут задействованы для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий", - говорится в сообщении.

Кроме того, они доставят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.