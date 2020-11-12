Четверг, 12 Ноября 2020 11:01

АрмИнфо. В России и Армении протестируют систему, с помощью которой граждане смогут подтвердить отсутствие у них COVID-19 и свободно перемещаться между двумя странами. В дальнейшем систему планируется распространить на весь союз. Об этом РБК рассказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

"В декабре в России и Армении начнется пилот проекта "Путешествую без COVID-19" - аналога цифрового документа, подтверждающего, что его предъявитель не болеет коронавирусом. Его разработал фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР)", - отметил Тигран Саркисян.

Он добавил, что желающие перемещаться между двумя странами граждане смогут сдать тест на коронавирус в сертифицированной лаборатории: результат будет отражаться в системе и мобильном приложении и являться подтверждением в другой стране. "Верифицированная" информация в приложении "Путешествую без COVID-19" не может быть сфальсифицирована, так как будет генерироваться перечнем доверенных лабораторий, определяемых национальными уполномоченными органами. При считывании кода можно будет увидеть обезличенную информацию о пользователе, достаточную для подтверждения результатов теста", - объясняет принцип работы Тигран Саркисян. По его словам, запуск аналогичных пилотов обсуждается и с другими странами, входящими в ЕАЭС (помимо России и Армении это Белоруссия, Казахстан и Киргизия).

Сумма инвестиций в создание системы, как и их источник, не раскрываются. Единая база данных создаваться не будет, планируется, что приложение будет интегрироваться с национальными информационными сервисами и использовать архитектуру распределенных баз данных, поэтому выбор оператора базы данных не потребуется, пояснил представитель ЕАБР.