Четверг, 12 Ноября 2020 11:00

АрмИнфо. Российская делегация посетит Турцию 13 ноября, чтобы обсудить вопрос создания совместного наблюдательного центра в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Баку, передает ТАСС.

<Мы считаем значимой позицию России по Нагорному Карабаху. В пятницу в Турцию прибудет делегация из России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху>, - транслировал телеканал NTV выступление главы МИД Турции.

Ранее стало известно, что Министр национальной обороны Хулуси Акар и его российский коллега Сергей Шойгу подписали Меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.