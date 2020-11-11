Среда, 11 Ноября 2020 21:33

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян провел консультации с представителями силовых ведомств. Об этом омбудсмен сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Татоян заявил, что также провел консультации с министром обороны Давидом Тонояном, начальником Генерального штаба Вооруженных сил Оником Гаспаряном, руководителями правоохранительных органов.

"Очевидно, что в решающие дни нашей стране нужна солидарность. Каждый из нас, как никогда, должен сделать все возможное для обеспечения стабильности и укрепления государственности. Мы должны сделать все для защиты жизни и здоровья наших героических солдат. Защитник прав человека продолжает осуществлять свои полномочия в максимально возможной степени".

Татоян также сообщил, что он сам лично и группы быстрого реагирования посетили СНБ и полицию Армении. Омбудсмен подчеркнул, что граждане были задержаны в связи с тем, что активно участвовали в митингах, которые запрещено проводить в условиях военного положения. Но всех задержанные уже на освободе.