Среда, 11 Ноября 2020 21:32

АрмИнфо. Для начала внеочередного заседания парламента нам необходимо присутствие еще 3 человек. Однако собрать их не удается. Об этом сообщил депутат фракции <Процветающая Армения> Геворг Петросян.

<Сегодня фракция <Мой шаг>, находясь у власти, злоупотребляя своим статусом, они не приходят в Национальное Собрание, и мы не можем провести заседание совета, после чего только мы сможем провести заседание парламента. Депутаты от фракций <Процветающая Армения> и <Просвещенная Армения> присутствуют, теперь мы требуем, чтобы явилось и парламентское большинство>, - подчеркнул депутат. По словам Геворга Петросяна, сегодня оппозиция занимается сохранением государственности, а премьер-министр пытается отстоять свою позицию.

Геворк Петросян сообщил также, что вице-спикер парламента Лена Назарян обещала приехать и принять участие в заседании Совета НС. Добавим, что для обеспечения кворума для созыва внеочередного заседания НС необходимо присутствие как минимум 67 депутатов.