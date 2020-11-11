Среда, 11 Ноября 2020 21:32

АрмИнфо. Член партии АРФ <Дашнакцутюн>, бывший министр экономики Арцвик Минасян предложил митингующим у здания Парламента Армении разойтись по домам, а завтра собраться вновь.

"В целях безопасности и во избежание провокаций прошу вас вернуться домой, но при условии, что завтра мы встретимся вновь. Сейчас мы займемся планированием дальнейшие действия и обнародуем их", - сказал он.

Арцвик Минасян также сообщил, что просил полицию назвать имя человека, который бросил в педставителей полиции дымовую шашку, чтобы выяснить, кем он является. Отметим, что гражданин был задержан.