Среда, 11 Ноября 2020 19:40

АрмИнфо. Митингующие в центре Еревана граждане заявил, что у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть время до полуночи, чтобы добровольно подать в отставку.

Представитель партии АРФ <Дашнакцутюн> Ишхан Сагателян также подчеркнул, что у депутатов от фракции <Мой шаг> до полуночи есть время, чтобы прийти в парламент и принять участие во внеочередном заседании парламента.

<Если депутаты не придут, то мы созовем пресс-конференцию и сообщим о наших дальнейших шагах. Мы будем ждать до полуночи>,- подчеркнул Сагателян.