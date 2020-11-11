Среда, 11 Ноября 2020 19:38

АрмИнфо.Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию о том, что Григорий Хачатуров подал в отставку. Об этом Степанян написала на своей странице в соцсети Facebook.

Пресс-секретарь, в частности, отметила: " Генерал Хачатуров продолжает выполнять свои служебные обязанности".

Отметим, что сегодня днем в СМИ появилась информация о том, что Григорий Хачатуров подал в отставку. Генерал Григорий Хачатуров является сыном бывшего Генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.