Среда, 11 Ноября 2020 18:44

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Республики Арцах Метаксе Акопян выступая сегодня на митинге заявила : "Я хочу обратиться к тебе, Никол. Я просидела в Степанакерте 44 дня, ожидая, что вы одумаетесь, и не продадите нас и нашу Родину.

Вы не передумали, вы продали. У нас нет времени, счет идет на часы, уходите, давайте спасем мою страну, нашу государственность. Депутаты от фракции <Мой шаг> Ширак, Лулу, Арарат Мирзоян, пришли в наше Национальное Собрание и грозили нам пальцем. Вы пришли к ребенку моего коллеги, который трагически был убит, вы сказали, что государство разделяет вашу боль. Где бы вы ни были, приходите и разделите нашу боль, хотя бы спасите наши могилы", - сказал Акопян.

Депутат сообщил, что на постах есть люди, которые не покинут своих постов. "Кровь этих 5000 жертв останется на тебе, Никол. Никто не причинит тебе вреда, давай",- подчеркнула Акопян