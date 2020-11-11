Среда, 11 Ноября 2020 17:59

АрмИнфо.Фракция <Просвещенная Армения> начала сбор подписей для проведения внеочередного заседания парламента. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава ПА Эдмон Марукян.

По словам депутата, в повестке дня обсуждение текущей ситуации.

<Хочу сообщить, что фракция <Просвещенная Армения> инициировала сбор подписей для созыва внеочередного заседания Национального Собрания. В нашей повестке дня будет обсуждаться нынешняя ситуация и пути выхода из нее, а также законность заявления, подписанного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Хочу проинформировать вас, что согласно Конституции нужны подписи 33 депутатов >, - подчеркнул Марукян