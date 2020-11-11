Среда, 11 Ноября 2020 17:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 9 на улице Тпагричнера, жилые дома 35, 48 на пр. Маштоца, жилой дом 3 на улице Байрона, жилые дома 30, 38 на улице Туманяна, жилые дома 62, 72 на улице Пушкина, жилой дом 37 на улице Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 2 на пр. Азатутяна, жилые дома 17, 35а на пр. Комитаса, собственные дома на 2-ой улице Лепсуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 на улице Вагаршяна, жилой дом 66 на улице Ульнеци, жилой дом 24 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 2 на переулке Азатутяна, собственные дома у Канакерской ГЭС и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Манушяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.