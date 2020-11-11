Среда, 11 Ноября 2020 17:06

АрмИнфо.Известный российский журналист и издатель, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор и президент издательского дома «News Media» Арам Габриелянов, который был рядом со своим народом весь этот трагический месяц борьбы и надежды, накануне выступил на своей страничке со следующим заявлением:

«Вчера для всех армян был день скорби. Поэтому я решил, что нужно перестать вести канал. Очень много людей писали, звонили, считали , что канал закрывать нельзя. Спасибо. Но закрывать я не собирался, хотел подумать, успокоиться. Вот решил написать. Мыслей много. Разговаривать очень тяжело. У всех ком в горле мокрые глаза. Но это наша нация, это наша доля, это наша судьба.

Сначала о том, где мы оказались и почему. Сразу хочу сказать , что масштаб трагедии таков, что я не собираюсь выбирать слова и разводить политесы.

Надо признать важную вещь, ни один наш воин, находившийся на поле боя, ни один человек , сидевший в подвалах под обстрелом и свободные минуты, готовящий вкусненькое для солдат на передовой, ни один человек помогавший фронту чем мог, ни один генерал, бежавший в атаку с юнцами, не должны себя чувствовать проигравшими войну. Ни один.

Но б...и, сидевшие в кабинетах, б...и кормившиеся с руки Сороса, бляди тридцать лет доившие эту нищую страну и строящие себе хоромы на холмах и в центре Еревана, б...и желавшие дружить с женой Ильхама, б...и, оравшие «духов», а когда был нужен этот дух, обосравшиеся и подписавшие кабалу для Родины - эти все б...и и есть те, кто принёс нам на наши головы этот позор!

Но это и наш позор. Потому что мы все не распознали этих б...ей, мы слушали этих б...ей, мы танцевали на свадьбах с этими б...ями. Именно все мы.

Это правда, тяжелая, позорная для нас, но правда.

Отдельно хочу сказать о медиаблядях. О владельцах СМИ и управляющих этими СМИ. О всех этих блядских блогерах шмогерах, которые ради денег, похвальбы со стороны хозяев , готовы были жрать плоть своих сородичей в самый разгар войны.

О всех этих кланах Левона, Роберта, Сержа , Никола, Президента Саркисяна.

Отдельно скажу зятьку Мише, который сидел, сука, в Сочи и как по телеку смотрел , как проливают кровь пацаны, чьи нищие семьи он со своим тестем обирал годами. Какой , нахуй, ты медиамагнат, ты мелкий жулик, просравший страну и приведший специально к власти урода Никола, чтобы этот грязный тупица закрыл ваше гавно. Да, Артур, мой друг, а ты потакал ему и помогал выбраться из жопы.

Теперь коротко о том, предала армян Россия или нет. Я считаю не предала. Потому что предать может брат или друг. А современная Россия для Армении не брат и не друг. Стратегический партнёр и брат - это разные понятия, не правда ли. Но армяне сами не хотели быть братьями и друзьями России. Чувство гордости, гонора и самоуверенности мешало. Не правда ли?

Россия сделала , именно то, что и делают великие державы с загнанными лошадьми. Так поступают все. И здесь у армян не должно быть обид. Скажем себе честно- сами виноваты! Вообще-то искать вину в себе, а не на стороне, это горькое, тяжелое лекарство. Но только такое лечит.

Теперь об турках. Хорошая, современная армия, богатая, грамотно управляемая, нашпигованная современным оружием, как колбаса свиным салом. В полном составе, с турецким спецназовцами и моджахедами - сто пятьдесят тысяч.

Если считать их по классу истребителей, по всему. , включая выучку- это истребитель класса 4 плюс.

Армянская армия едва дотягивала до 40 тысяч, архаичное вооружение. Истребитель едва дотягивающий до третьего класса.

Но есть одно но. Турки трусливы по природе, они не воины. По сути это шакалы, массой наваливающиеся на льва и загрызающие его. Армянский воин - это герой, храбрец, лев.

Поэтому в контактном бою турки выдерживали Максимум 30 минут и бежали. Вот этот массовый героизм армян и дал возможность стоять против этой армады 45 дней. Стояли бы ещё больше, и я уверен, в таких войнах сила воли многое значит.Но предательство в тылу и решило исход кампании. У властей не хватило силы воли . Вместо войны они выбрали позор. В первую очередь позор выбрал Никол и его карманный шнурок Араик. Араик обосрался, что огромные земли, принадлежащие ему в Мартакертском районе достанутся турку. Вот так бывает, когда вместо воина Баласаняна , мы выбрали хапугу бизнесмена. И да. Есть одна конченая мразь, к сожалению родившаяся в родном селе моей матери. Это пресс секретарь Араика. За то, что ты подставил наших ребят в Шуши. За их кровь, за их слёзы лично я тебе говорю- ты сука и предатель! И попробуй это опровергнуть!

Следующий пост будет про то, что нам делать и как выходить из этого крака.

Я хочу чтобы никто из нас не терял веры. Нас предавала наша элита, нас миллионами резали турки, но мы становились сильнее, мощнее, умнее!!! Потому, что с нами Бог!!! Как я и обещал, хочу рассказать о своих мыслях по поводу Новой Армении. Полуторамесячная война показало явно две вещи- никто не смог сломать волю и дух армянского народа и полное несоответствие все властей , всех элит, своему народу. Народ показал чудеса героизма, элиты показали свою трусость, слабость, бездарность и некомпетентность. Что же делать?

Первое

С 11 до 20 ноября создать комитет спасения Армении. Это должны быть 15 человек , имеющих беспрекословный авторитет у большинства армян всего мира. Никак не ангажированных, никак не связанных с властями Армении за последние 30 лет. Никак. Думаю такие есть. Все решения принятые этим комитетом беспрекословно принимаются и выполняются всеми армянами мира. Обсуждения только в комитете. Дальше никаких обсуждений. Мы на войне.



Второе

С 20 по30 ноября готовится проект конституции Новой Армении и выносится на обсуждение всех армян мира.

Армения становится Президентской страной, по типу России. С хорошо развитым парламентаризмом. Армения становится закавказским Израилем , сателлитом России, в которой огромную роль играют мировые диаспоры. Всё , как в Израиле.

1 января 2021 года должен быть новый президент, новый парламент. Начинается строительство Новой Армении. Армении с компактной современной 70 тысячной армией , Арменией имеющей прекрасные отношения с Россией и всеми народами , кто хотел бы с ней выстраивать дружеские отношения.

У Новой Армении должен быть один родной брат и много друзей.

Правило должно быть одно - один армянин один голос. Где бы армянин не жил, хоть в Занзибаре, он армянин. Он имеет право получить паспорт и гражданство, он имеет право голосовать, он обязан любить Родину своих предков, он военнообязанный, он знает, кем он будет во время войны, он обязуется прибыть в течении 24 часов на Родину и защищать свою страну!

Я уверен , что мы обязаны это сделать, ради памяти наших воинов-львов , погибших и раненных, ради воевавших за Родину.