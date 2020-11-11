Среда, 11 Ноября 2020 16:12

АрмИнфо. 11 ноября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Как передает пресс-служба МИД РФ, Сергей Лавров проинформировал коллегу о посреднических усилиях, предпринятых Россией в целях

полного прекращения огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 10 ноября т.г.

Отмечена центральная роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в выработке базовых принципов урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которые легли в основу договоренностей, изложенных в заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Российской Федерации В.В.Путина от 9 ноября с.г.

Главы МИД России и Франции обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах в рамках совместных усилий сопредседателей Минской группы, направленных на оздоровление ситуации в регионе и на достижение окончательного политического урегулирования конфликта.