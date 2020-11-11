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 Среда, 11 Ноября 2020 16:07
Ани Мшецян

Виталий Баласанян: Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за нехватки которых якобы пал город

Виталий Баласанян: Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за нехватки которых якобы пал город

АрмИнфо.Говорить, что Шуши пал из-за Гагика Царукяна, значит высмеять армию. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал герой Арцаха, генерал Виталий Баласанян, в ответ на заявление премьер-министра Армении Ниикола Пашиняна, который обвинил олигарха и главу ППА Царукяна в падении Шуши.

 

Баласанян отметил, что делая подобные заявления, становится очевидно, что тот кто их делает ничего не смыслит в войне. «Говорить о том, что ереванский бизнесмен должен был приехать в Шуши со своим отрядом и спасти город, было просто аморально. Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за которых якобы пал Шуши»,- подчеркнул Баласанян.

 

Отметим, что в ходе прямого эфира, премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил: «Раз уж разговор зашел о предательстве, то стоит вспомнить действия самого Царукяна. Когда тот вышел на свободу, он заявил, что намерен возглавить добровольческий отряд, который отправится в Арцах. И мы увидели камуфлированную технику, но никак не сам отряд. Мы не увидели этот отряд возле Шуши, ведь кто знает, возможно, если бы этот отряд был там, город удалось бы сохранить. В любом случае, при наличии резервов мы смогли бы удержать город»,- заключил Пашинян.


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