Среда, 11 Ноября 2020 15:55

АрмИнфо.Глава палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил, что сегодня находится на площади Свободы, чтобы поддержать справедливое требование граждан Армении.

Он отметил, что не примыкает к когорте политиков и дело не в политической игре. Документ, представленный как данность, был заключен тайно, чтобы граждане Армении не смогли воспрепятствовать этому. Он считает, что пока еще есть время для воспрепятствованию его реализации. <Мы не проиграли, нас предали. Я призываю всех объединиться, решается судьба всей нашей нации>,- подчеркнул Зограбян.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян отметил, что происходящее самая большая трагедия в истории страны.

<Еще два года назад все это было ясно. Происходили нападения на политические силы Армении, на наших стратегических союзников, на наших военнослужащих. Теперь отдали часть Республики Арцах, самой НКАО. Через Меги будет проходить коридор, который будет связывать с Азербайджаном с Нахчеваном. Вы хоть понимаете всю серьезность положения>, - задался вопросом Багратян. Он подчеркнул, что Армения не может стать турецким вилаетом, этого никогда не будет. <Наша нация не может жить вне своей территории. Вы уверены, что завтра они не сдадут Ереван? Пашинян провалил переговоры и оборону. Если нас начнут арестовывать, не волнуйтесь и не переживайте. В этой борьбе проиграл один человек - Никол Пашинян. Мы должны объединиться и вернуть обратно то, что забрали турки>,- подчеркнул Багратян.

Бывший глава СНБ Армении, глава партии <Родина> сообщил, что его вызвали в СНБ и он отправится туда сразу после митинга. <Никол Пашинян провалил войну, он подписал этот позорный документ. Чтобы его аннулировать, нам нужна новая власть. Нужно вновь начать переговоры, с новой точки. Обвиняют всех, нас, граждан, всех кроме самих себя. Так нельзя, мы пролили много крови, нужно менять ситуацию, пока еще не поздно>,- подчеркнул Ванецян.

Протестующие шествием двинулись к зданию правительства, чтобы потребовать срочной отставки правительства.