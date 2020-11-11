Среда, 11 Ноября 2020 15:54

АрмИнфо.Военно-транспортная авиация России отправила из Ульяновска еще пять самолетов Ил-76 с российскими военными для участия в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом в среду сообщило Министерство обороны РФ.

"11 ноября 2020 года еще пять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами вылетели с аэродрома в Ульяновской области", - говорится в сообщении. В военном ведомстве уточнили, что на борту самолетов находятся личный состав подразделений 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобильная и специальная техника.

Ранее сегодня вылетали еще три Ил-76 с миротворцами. До этого в Минобороны сообщили, что в Армении находятся уже более 400 российских миротворцев. Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники