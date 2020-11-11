Среда, 11 Ноября 2020 15:52

АрмИнфо.Специальный представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе заявил РИА Новости, что грузинская сторона по просьбе Баку и Еревана допустила в виде исключения использование на ограниченное время своего воздушного пространства для российских самолетов, перевозящих часть своего контингента в Нагорный Карабах в рамках миротворческой миссии.

"На основании просьбы как азербайджанской, так и армянской стороны, в виде исключения, часть контингента российских миротворцев по заранее согласованному, определенному и ограниченному периоду будут переведены в зону противостояния через грузинское воздушное пространство. Об этом информированы наши партнеры", - заявил Абашидзе.

По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.