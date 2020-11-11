Среда, 11 Ноября 2020 15:36

АрмИнфо. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в среду с утверждением, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром", - утверждает президент Турции, которого цитирует ТАСС.

Эрдоган также выразил надежду на то, что "в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир". "Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии", - добавил он.