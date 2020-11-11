Среда, 11 Ноября 2020 15:30

АрмИнфо.Для меня очевидно, как должно быть очевидно и для вас, что соглашение, которое было подписано, навязано нам из-за численности наших врагов и бездействия наших союзников. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил лидер американской рок-группы System Of A Down (S.O.A.D.) Серж Танкян.

<Как и вы, я возмущен, что этот факт в очередной раз произошел в нашей истории. Но мы должны урегулировать имеющуюся внутреннюю нестабильность>, - сказал он.

Танкян отметил, что скорбит со всеми вместе в связи с потерей молодых солдат, земли и единства. За предыдущие 45 дней, невзирая на большие трудности, он заметил, что был вдохновлен единством армянского народа и способностью мобилизироваться во имя нации и будущего.

<Начиная с 1994г. после режима прекращения огня в Арцахе и по сей день у нас была возможность укрепить дипломатию и военные действия нашей нации, но вместо этого мы стали жертвой коррупции и олигархии. Вместо того, чтобы активизировать политический и экономический потенциал диаспоры, они предпочли использовать нас как банкоматы>, - сказал музыкант.

Он напомнил, что несколько лет назад на Площади Республики граждане Армении приняли решение изменить все это. <Те, кто пытается переломить желания наших граждан, знайте, что ваше время истекло. Это не время для политики, игр престолов, и не время для грабежа и хулиганства внутри страны. Это позорно и оскорбительно для тех наших солдат, которые отдали свою жизнь, борясь за наше существование. Мы не позволим больше разделить нас>, - подчеркнул Танкян.

Он отметил, что для того, чтобы получить объективные ответы на имеющиеся многочисленные вопросы, необходимо позволить развитию демократических процессов в стране.

Лидер S.O.A.D. призвал перенаправить имеющийся гнев и ярость в усердную ежедневную работу для достижения справедливости в отношении катастрофических событий войны.

<Давайте вместе строить более сильную, мощную, но справедливую страну и народ, который никому не отвечает и никому не подчиняется>, - сказал он.