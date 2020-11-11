Среда, 11 Ноября 2020 15:28

АрмИнфо.Президент Союза армян России Ара Абрамян выступил с резкой критикой в адрес действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Так, в обращении Абрамяна к Пашиняну, в частности, говорится: < Хватит позорить имя армянского воина! Хватит перекладывать свою вину на других! Хватит обесценивать своей фейсбушной демагогией граждан Армении и армян диаспоры!

К сожалению, годы Вашего правления показали Вашу полнейшую недееспособность и неумение эффективно управлять страной и, тем более, быть ее главнокомандующим. И в результате мы сегодня имеем то, что имеем: потерю исконно армянских земель и святынь.

Г-н Пашинян, Вы, вероятно, не поняли, под каким документом поставили свою подпись - документом, где нет ни одного упоминания о статусе Арцаха и о безопасности проживающих там армян. Как и не понимаете, куда ведёте Армению и наш народ. Народ, который сегодня не согласен с Вами и вышел на площадь, но Вас там теперь нет. Вместо Вас - силовики и аресты.

Народу не нужны Ваши сказки о том, что Шуши сдали, потому что Царукян или кто-то ещё что-то не так сделал. Главнокомандующий - не Царукян, а Вы. Премьер-министр - не Царукян, а Вы. И поэтому спрос с Вас, в первую очередь.

Остановитесь! Прекратите аресты и запугивания людей, натравливание силовых структур на свой народ! Народ от Вас как от главы государства

ждёт другого. Где Ваш план по восстановлению экономики? Как будут жить семьи тех, чьи отцы и дети героически погибли, а им не на что жить? Как и на что жить вернувшимся с войны молодым ребятам, ставшим на всю жизнь инвалидами? Где и как будут жить беженцы и эвакуированные из Арцаха наши соотечественники? Как людям бороться с коронавирусом, когда семья из пяти человек болеет, а денег нет на лекарства даже на одного из них?

Где Ваш системный план для бизнеса? Где внятная программа для представителей диаспоры, которые по зову сердца, но спонтанно, делают всё возможное для своей исторической Родины?

У Вас есть ответы на этот запрос от общества? Если нет, не позорьтесь и не позорьте всех армян своими нелепыми оправданиями и своим несоответствием силе духа, чести и доблести армянского народа!"