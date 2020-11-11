Среда, 11 Ноября 2020 14:49

АрмИнфо.Митинг оппозиции на площади Свободы возобновился. Депутат от фракции «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян сообщил, что к требованию об отставке Пашиняна присоединилось четыре политические партии Арцаха.

В частности, речь идет о партиях "Демократическая партия Арцаха", "Партия справедливости Арцаха", "Единая Родина" и АРФ "Дашнакцутюн".

Также депутат сообщил, что, несмотря на то, что все дороги в регионы Армении перекрыты, граждане пешком идут в Ереван. «Это тот вопрос, который волнует всех. Кладбища наших соотечественников в Арцахе разрушают азербайджанские вандалы. Наши граждане забирают из Арцаха обломки гранитных камней на могилах своих родственников и хачакры. Эта одна из самых позорных страниц в истории Армении. И сейчас, премьер ни о чем не сожалеет, он радостно улыбается нам с вами из прямых эфиров.

Дорогие граждане, хочу только сообщить, что среди нас есть провокаторы в гражданской одежде. Не поддавайтесь на провокации. Мы останемся здесь до конца. Пока наше требование не будет выполнено»,- подчеркнул Мелкумян.

Бывший министр экономики, член партии АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян заметил, что у нас одна цель - спасти Арцах. «Каждый армян во всем мире имеет только одну цель - спасти Арцах. Для этого необходимо начать освободительную борьбу. Как мы могли потерять Шуши, мы сдали город, который завоевывали наши генералы. Город, который является ключами от Арцаха, который мы взяли с таким трудом.

Повторяю, мы не боремся за власть. Но наши граждане остались без своих домов, вернете людям их дома. Мы не можем преклонить колени перед турками, что и сделала наша власть. Власть, которая сдала нашу землю, за которую умерли десятки, тысячи наших лучших граждан оказалась просто подарена противнику», -подчеркнул Минасян.

В свою очередь представитель Верховного органа партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян отметил, что нужно осуществить всего три шага, для спасения Арцах.

«Во-первых, создать Комитет спасения родины, что мы уже и сделали, во-вторых, немедленно требовать отставки Никола Пашиняна и правительства. И наконец, в третьих, спасти проданные предательством наши земли», - заключил Сагателян.