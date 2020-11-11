Среда, 11 Ноября 2020 14:43

АрмИнфо.Основной функцией российских миротворцев, размещаемых в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, является контроль за соблюдением перемирия, а также охрана связывающего населенные армянами районы с Лачинским коридором. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Этот контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Дальше Лачинский коридор, где также они будут размещены, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали", - сказал Песков.

По его словам, функции российского миротворческого контингента в Карабахе еще будут уточняться в дальнейшем.

Меж тем, Песков не стал отвечать на вопрос о том, какой аргумент смог убедить Азербайджан, выигрывавший боевые действия в Нагорном Карабахе, согласиться на ввод российских миротворцев в регион, отметив только, что переговорный процесс был сложным.

"Вы задаете вопрос, который относится к весьма длительному и напряженному процессу поиска путей для остановки войны и перевода процесса в политико-дипломатическое русло", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Это сложный процесс, и все, что можно было о нем рассказать, было рассказано, но не более того", - добавил представитель Кремля, сообщают российские СМИ.