Среда, 11 Ноября 2020 14:10

АрмИнфо. Ни одна парламентская или внепарламентская сила не предлагала созвать заседание Национального Собрания по отмене позорного договора, к которому якобы мы не присоединились. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер фракции <Просвещённая Армения> Эдмон Марукян.

<Это ложь и очередная попытка обмануть наш народ в это трудное время. Не обманывайте народ!>, - написал он.

Напомним, что накануне депутат от партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян отметила, что для проведения внеочередного заседания парламента для аннулирования подписанного премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего заявления о прекращении военных действий, необходим кворум. <Скорее всего, <Просвещенная Армения> присоединится к идее созвать заседания, но для кворума необходимо присутствие правящей фракции>, - сказала она.

В этом ключе депутат призвала членов фракции <Мой шаг> прийти на заседание. <Я знаю, многие из вас являются патриотами, и вы с большой болью восприняли происходящее. Я призываю вас объединить наш потенциал и найти рациональное решение вопроса>, - заключила Зограбян.