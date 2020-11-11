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АрмИнфо.Экс-посол США в Грузии Ян Келли подверг резкой критике президента Грузии Саломе Зурабишвили за позицию по договоренностям вокруг Нагорного Карабаха.
"Как может президент Грузии приветствовать соглашение, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию на Кавказе и блокирует Запад?" - написал Келли в своем микроблоге в Twitter.
Накануне, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на Кавказе начинается новая эпоха. "На Кавказе начинается новая эпоха. Роздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с завершением трагической войны, и благодарю фасилитаторов. Выражаю сочувствие семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы. Вместе начинаем новый этап сотрудничества", - написала Зурабишвили в Twitter.
|Вызов Сержа Саргсяна в СНБ Армении отложен на неопределенный срок
|Омбудсмен Армении посещает полицию и СНБ в связи с задержанием демонстрантов
|Сергей Лавров проинформировал французского коллегу о посреднических усилиях РФ в целях полного прекращения огня
|Виталий Баласанян: Шуши должна была защищать армия, а не отдельные лица и добровольцы, из-за нехватки которых якобы пал город
|Участники митинга шествием двинулись к зданию правительства, они требуют провести экстренное заседание парламента
|Еще пять Ил-76 с российскими миротворцами вылетели в Нагорный Карабах
|Рябков: РФ готова предоставить США информацию по заявлению о прекращении огня в Карабахе
|Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
|Турция и РФ подписали протокол по совместному центру контроля прекращения огня в Карабахе
|Шойгу вновь обсудил с турецким коллегой урегулирование нагорнокарабахского конфликта
|Министр обороны Армении принял командующего российским миротворческим контингентом
|Серж Танкян: Соглашение, которое было подписано, навязано нам из-за численности наших врагов и бездействия наших союзников
|Ара Абрамян Пашиняну: Хватит позорить имя армянского воина и перекладывать свою вину на других
|Сержа Саргсяна вызвали в СНБ Армении
|Миакел Мелкумян сообщил, что четыре партии в Арцахе присоединились к требованию армянской оппозиции об отставке Пашиняна
|Кремль: Функции российского миротворческого контингента в Карабахе еще будут уточняться в дальнейшем
|Прогноз: Будущее Арцаха зависит от геополитической ситуации
|Эдмон Марукян: Ни одна парламентская или внепарламентская сила не предлагала созвать заседание парламента по отмене позорного договора
|Ян Келли раскритиковал Зурабишвили за позицию по договоренностям вокруг Нагорного Карабаха
|Генштаб РФ: Бои остановлены, подразделения ВС Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах
|Полиция Армении подвергает приводу оппозиционных политических деятелей
|Оник Гаспарян: Премьер-министр Армении принял такое решение по моему предложению
|Вице-премьер: Если надо, нынешние власти пойдут на новые выборы, но любые попытки государственного переворота недопустимы
|АРМЕНАЛ - призер корпоративного конкурса РУСАЛа
|Союз армян Украины продолжит оказывать помощь гражданам, пострадавшим в результате военных действий в Арцахе
|Никол Пашинян: Если бы военные действия продолжились, это привело бы к большим потерям
|Арам Первый: Мир должен знать - Арцах во всех условиях наш и останется нашим сегодня и навсегда
|Акоп Аршакян призвал продолжить прикладывать усилия для развития военной промышленности
|Президент Арцаха обсудил с высшим командным составом республики военно-политическую обстановку
|Прогноз: Если политики не опомнятся, призрак внутренней дестабилизации может обрасти плотью и кровью
|ПА ОБСЕ: Путь к устойчивому миру иногда сложнее, чем война
|В Армении выявлен 1861 новый случай заражения коронавирусом
|Омбудсмен: Я буду продолжать свою борьбу в защиту прав народа Арцаха, как внутри, так и за пределами страны
|Экс-посол США рассказал о работе Минской группы над договором по Карабаху
|Сенатор: США должны прекратить помощь в области безопасности Азербайджану и Турции
|Американские конгрессмены пообещали привлечь режимы Эрдогана и Алиева к ответственности за зверства против армян
|Давид Тоноян: Соглашение о перемирии – лучшее решение на тот момент
|Жан-Ив Ле Дриан: В эти трудные времена Франция подтверждает свою дружбу с армянским народом
|Госдеп: США приняли к сведению соглашение по Нагорному Карабаху
|Глава МИД Франции: Турция должна принять условия перемирия, заключенного сторонами конфликта в Нагорном Карабахе
|В Ереване разгромлен офис Фонда Сороса
|Как далеко зайдет Турция в нагорно-карабахском миротворчестве
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
|Жозеп Боррель приветствовал трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху
|МИД России прокомментировал сообщения о новой рабочей группе по Нагорному Карабаху
|Президент Армении провел встречу с лидером партии <Родина>
|Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе общенационального консенсуса
|Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолета, сбитого ВС Азербайджана
|Полиция РА: В условиях военного положение проведение митингов и общественных мероприятий запрещено
|Первый президент Армении предупреждает об опасности гражданской войны
|В Госдуме спрогнозировали скорую отставку Пашиняна
|Наира Зограбян заявила, что всю ответственность за сдачу территорий Арцаха несет действующая власть
|Эдмон Марукян призвал отобрать телефон у премьер-министра, чтобы избежать гражданского противостояния
|Путин о Карабахе: Чтобы мирным способом решать завязанные в тугой узел конфликты, необходимо выйти на компромиссы
|Байрамов позвонил Лаврову
|Пашинян: Я несу и буду продолжать нести ответственность за происходящее
|Самолет с командованием российских миротворцев прилетел в Армению
|В Москве надеются на реализацию сторонами договоренности по Карабаху в полной мере
|В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху
|Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе
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