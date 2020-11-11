Среда, 11 Ноября 2020 14:06

АрмИнфо.Экс-посол США в Грузии Ян Келли подверг резкой критике президента Грузии Саломе Зурабишвили за позицию по договоренностям вокруг Нагорного Карабаха.

"Как может президент Грузии приветствовать соглашение, которое закрепляет еще одну российскую оккупацию на Кавказе и блокирует Запад?" - написал Келли в своем микроблоге в Twitter.

Накануне, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что на Кавказе начинается новая эпоха. "На Кавказе начинается новая эпоха. Роздравляю наших друзей, Армению и Азербайджан, с завершением трагической войны, и благодарю фасилитаторов. Выражаю сочувствие семьям погибших. У мира и стабильности нет альтернативы. Вместе начинаем новый этап сотрудничества", - написала Зурабишвили в Twitter.