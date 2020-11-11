Среда, 11 Ноября 2020 13:36

АрмИнфо.Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооружённых сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", - сказал Рудской на брифинге в среду.

Он напомнил, что "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации".

"Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - продолжил Рудской.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.