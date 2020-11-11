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АрмИнфо.Полиция Армении начала подвергать приводу представителей оппозиции, собравшихся сегодня провести митинг и выразить протест против заключения трехстороннего заявления по Арцаху. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.
Уже подверглись проводу политолог, ирановед Вардан Восканян, член Исполнительного органа РПА Ваграм Багдасарян, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и ряд других политических деятелей.
Вардан Восканян, перед тем как его забрали, попросил журналистов дать оценку всему происходящему беззаконию. Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что сдача территорий Арцаха останется на совести тех, кто сейчас поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
"Они все надсмехаются над нами, над теми военнослужащими, которые погибли, защищали Арцах. Они пытаются отомстить нам, после всего, что сделали. Во время войны они все молчали как рыбы, а сейчас премьер выходит в прямой эфир каждые 10 секунд. Но мстить надо было туркам и азербайджанцам. Нас не в первый раз пытаются заставить замолчать, что ж не выйдет. Нам не впервой",- заключила депутат.
Отметим, что сегодня Генпрокруатура выступила с заявлением, призвав граждан не участвовать в митингах оппозиции. По словам ведомства, пока в стране действует военное положение, проводить митинги не позволяется.
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|Полиция Армении подвергает приводу оппозиционных политических деятелей
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|Омбудсмен: Я буду продолжать свою борьбу в защиту прав народа Арцаха, как внутри, так и за пределами страны
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|Сенатор: США должны прекратить помощь в области безопасности Азербайджану и Турции
|Американские конгрессмены пообещали привлечь режимы Эрдогана и Алиева к ответственности за зверства против армян
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|Как далеко зайдет Турция в нагорно-карабахском миротворчестве
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом
|Жозеп Боррель приветствовал трёхстороннее заявление по Нагорному Карабаху
|МИД России прокомментировал сообщения о новой рабочей группе по Нагорному Карабаху
|Президент Армении провел встречу с лидером партии <Родина>
|Карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе общенационального консенсуса
|Путин почтил минутой молчания память экипажа российского вертолета, сбитого ВС Азербайджана
|Полиция РА: В условиях военного положение проведение митингов и общественных мероприятий запрещено
|Первый президент Армении предупреждает об опасности гражданской войны
|В Госдуме спрогнозировали скорую отставку Пашиняна
|Наира Зограбян заявила, что всю ответственность за сдачу территорий Арцаха несет действующая власть
|Эдмон Марукян призвал отобрать телефон у премьер-министра, чтобы избежать гражданского противостояния
|Путин о Карабахе: Чтобы мирным способом решать завязанные в тугой узел конфликты, необходимо выйти на компромиссы
|Байрамов позвонил Лаврову
|Пашинян: Я несу и буду продолжать нести ответственность за происходящее
|Самолет с командованием российских миротворцев прилетел в Армению
|В Москве надеются на реализацию сторонами договоренности по Карабаху в полной мере
|В Иране прокомментировали соглашение по Карабаху
|Елисейский дворец отреагировал на подписание соглашения о прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Бывший премьер Арцаха призывает отправить Никола Пашиняна в отставку
|Протестующие перед зданием парламента Армении граждане заявляют, что не намерены сдавать территории в Арцахе
|В Совфеде назвали соглашение по Карабаху заслугой Москвы
|Зурабишвили поздравила Армению и Азербайджан с окончанием войны
|Президент Армении и посол России обсудили перемирие в Карабахе
|В Евросоюзе приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе
|Эдуард Шармазанов: Ни один документ, подписанный за последние 30 лет, не предполагал таких антиармянских решений
|Заре Синанян: Любой раскол будет направлен против Родины и государства
|Оппозиционные политические силы Армении созывают митинг
|Коммандос Аркадий Тер-Тадевосян выступил за создание в Армении Гражданского совета
|Секретарь Совбеза Арцаха сложил свои полномочия
|Араик Арутюнян призвал парламентские и внепарламентские силы Армении приехать в Степанакерт и обсудить сложившуюся ситуацию
|Мане Геворкян: Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался
|Глава ГСЧС Арцаха поручил сотрудникам структуры найти неразорвавшиеся боеприпасы
|Глава палаты адвокатов: Выходом из сложившейся ситуации может стать отставка Никола Пашиняна и непризнание легитимности подписанного им документа
|Посольство Франции: Внимательно следим за развитием событий в Армении
|Захарова: Говорить о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет только после расследования
|Песков: США и Франция не участвовали в достижении договоренности по Карабаху
|Косачев: Миротворческая операция в Нагорном Карабахе будет российской
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