Среда, 11 Ноября 2020 13:22

АрмИнфо.Полиция Армении начала подвергать приводу представителей оппозиции, собравшихся сегодня провести митинг и выразить протест против заключения трехстороннего заявления по Арцаху. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Уже подверглись проводу политолог, ирановед Вардан Восканян, член Исполнительного органа РПА Ваграм Багдасарян, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, глава партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян и ряд других политических деятелей.

Вардан Восканян, перед тем как его забрали, попросил журналистов дать оценку всему происходящему беззаконию. Депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что сдача территорий Арцаха останется на совести тех, кто сейчас поддерживает премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Они все надсмехаются над нами, над теми военнослужащими, которые погибли, защищали Арцах. Они пытаются отомстить нам, после всего, что сделали. Во время войны они все молчали как рыбы, а сейчас премьер выходит в прямой эфир каждые 10 секунд. Но мстить надо было туркам и азербайджанцам. Нас не в первый раз пытаются заставить замолчать, что ж не выйдет. Нам не впервой",- заключила депутат.

Отметим, что сегодня Генпрокруатура выступила с заявлением, призвав граждан не участвовать в митингах оппозиции. По словам ведомства, пока в стране действует военное положение, проводить митинги не позволяется.