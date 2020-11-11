Среда, 11 Ноября 2020 13:19

АрмИнфо.Премьер-министр Армении принял такое решение по моему предложению, учитывая результаты комплексной оценки ситуации. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РА Оник Гаспарян в интервью Первому информационному агентству.

"Это решение было крайней необходимостью", - сказал Гаспарян, добавив, что невыполнение этого требования может привести к невосполнимым потерям.

"Это однозначно, любые спекуляции по этому поводу недопустимы", - сказал Оник Гаспарян.

Полное прекращение огня в Нагорном Карабахе началось с полуночи 10 ноября. Соответствующее заявление подписано президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Данное решение премьера Армении вызвало протесты в стране. Прямо сейчас в Ереване проходит акция протеста.

Для выполнения миротворческой миссии в зону конфликта будут переброшены почти две тысячи военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командование миротворческих сил Российской Федерации, которое будет осуществлять управление миротворческой операцией в Нагорном Карабахе, развернут в Степанакерте.