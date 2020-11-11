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 Среда, 11 Ноября 2020 12:59
Александр Аванесов

Вице-премьер: Если надо, нынешние власти пойдут на новые выборы, но любые попытки государственного переворота недопустимы

Вице-премьер: Если надо, нынешние власти пойдут на новые выборы, но любые попытки государственного переворота недопустимы

АрмИнфо.Если надо, нынешние власти пойдут на новые выборы, но  любые попытки государственного переворота недопустимы.  Об этом  в  интервью Общественному телевидению Армении заявил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, если у общества возникнет вопрос доверия или недоверия к властям, никто не будет цепляться за свою должность и кресло. "Пойдем на новые выборы, если будет подобное требование народа, а не тех партий, которые совершали акты хулиганства", - сказал Авинян.  По его словам, должностные лица обременены тяжким грузом ответственности и для некоторых из них это станет освобождением.  "Все те, кто неполноценно выполнили свои обязанности, должны быть строжайше наказаны, в том числе, я, если проявил нерадивость", - сказал вице- премьер, добавив в то же время, что власти будут жестко пресекать любые попытки государственного переворота.

Он констатировал, что за последние два с половиной года защита страны и закупка новых вооружений были одним из приоритетов для республики. Были закуплены новые вооружения, которые должны были создать потенциал для повышения обороноспособности.  Но за последние четыре месяца Турция стала проявлять более активную вовлеченность в конфликт. Азербайджан в разы увеличил закупку турецких вооружений, взаимные визиты сторон с того времени усилились, использовались турецкий командный состав и наемники, а армянская армия, вопреки всему, вела героические бои против неизмеримо превосходящих сил противника.  По мнению Авиняна,  весь дипломатический потенциал должен быть направлен на то, чтобы решить задачи, вытекающие из трехстороннего соглашения по Карабаху. Будут приняты более подробные решения по отдельным пунктам заявления.  "Это не отменяет задачи развивать военные мощности. Мы должны развивать их еще сильнее внутри страны", - заявил он.

Как подчеркнул вице-премьер, Армения должна развивать военную промышленность еще сильнее, чем прежде.


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